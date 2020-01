Disputa acirrada: os piores looks do Globo de Ouro 2020

A elegância passou longe de algumas das principais estrelas que caminharam pelo tapete vermelho do Globo de Ouro 2020. Jennifer Lopez chegou embrulhada para presente, enquanto Gwyneth Paltrow mirou no boho-chic mas caiu na hippie insossa. Kerry Washington assaltou o armário do filme Cinquenta Tons de Cinza. E até Cate Blanchett, assídua frequentadora das listas de bem vestidas, apareceu apagada, com um longo amarelo pálido de detalhes de gosto duvidoso.

Confira abaixo alguns dos piores looks da noite e vote em quantos quiser na seta da lateral direita: