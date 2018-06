De Moro a Gisele e Brumar, o Dia dos Namorados dos famosos

Gente como a gente, uma celebridade também ama. E faz — alguns diriam “comete” — declarações de amor nas redes sociais. Por exemplo, Tom Brady e Gisele Bündchen, que comemoram a data por causa dela, já que nos Estados Unidos o Dia dos Namorados é celebrado em 14 de fevereiro. E Sergio e Rosangela Moro, que apesar de brasileiros de nascença e moradia estão festejando o dia com um “Valentine’s Day”, como é chamada a data pelos americanos, no meio do post romântico.

Confira um apanhado das manifestações dos famosos na rede neste 12 de junho:

Brumar

“‘Eu, tu e esse furacão que a gente resolveu chamar de amor.’ Feliz dia dos namorados ❤️ @neymarjr“, tascou Bruna Marquezine em sua homenagem a Neymar, que a chamou de ‘Ma love’. “Feliz dia dos namorados MA LOVE ❤️🙏🏽 Te amo @brumarquezine.”

Rosângela e Sergio Moro

“Neruda: “Pois amor é feito espelho:

-tem que ter reflexo”. 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 ‘valentines day'”.

Gisele e Tom Brady

Mais discretos, Gisele e Tom se limitaram a desejar “Feliz Dia dos Namorados” e a trocar um ‘Eu te amo”:

Feliz dia dos namorados ❤ A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) on Jun 12, 2018 at 4:12am PDT

Casal Negrão

Marina Ruy Barbosa parece ter se antecipado e fez já na véspera um post dedicado ao marido, o piloto Alexandre Negrão. “Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante/ E a cada hora que eu to longe é um desperdício / Eu só tenho 80 anos pela frente / Por favor, me dá uma chance de viver / Eu quero partilhar/ Eu quero partilhar / A vida boa com você”, escreveu.