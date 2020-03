De Hitchcock a Fellini: onde assistir filmes clássicos no streaming

Aos amantes do cinema clássico, o fim das locadoras e a ascensão da Netflix causou um probleminha: onde assistir bons filmes antigos? Difíceis de encontrar, alguns longas são comercializados por quantias altas em sebos e na internet. Enquanto outros cinéfilos recorrem à pirataria. Para fugir de ambas as opções, plataformas de streaming, como o Now, Telecine e o diferente Oldflix, são a salvação para quem busca produções de décadas passadas com boa qualidade. Confira a seguir alguns canais online e dicas do que ver neles:

Oldflix

A plataforma é especializada em filmes e séries antigas. Ela oferece sete dias gratuitos, de degustação, e assinaturas mensais que vão de 12,90 a 16,90 reais. Por lá estão títulos como … E o Vento Levou (1939), Casablanca (1942), Cantando na Chuva (1952), Hiroshima, Meu Amor (1959) e Persona (1960). O catálogo também é rico em produções épicas, como Ben-Hur (1959), e musicais leves, muitos estrelados por Elvis Presley. Disque M para Matar (1954) e Rebecca (1940), do cineasta Alfred Hitchcock, são algumas das estrelas da plataforma, além de A Doce Vida (1960), de Federico Fellini, e Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica

Netflix

Apesar de ter retirado diversos filmes clássicos do catálogo, a Netflix ainda tem alguns velhotes por lá que valem ser vistos. Os Embalos de Sábado à Noite (1977) é uma opção divertida, além de duas hilárias produções dos comediantes do Monty Python: A Vida de Brian (1979) e Em Busca do Cálice Sagrado (1975). Para quem prefere um suspense com ares de terror, dá para apostas em Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), de Steven Spielberg. Para fechar, o drama Vestígios do Dia (1993), com Anthony Hopkins, conta a história de um mordomo dedicado que finge não ver a veia nazista do patrão.

Continua após a publicidade

Now e Claro Vídeo

Com longas para serem alugados ou comprados por assinantes da operadora Claro Net, o Now disponibiliza alguns filmes dos primórdios do cinema, como A Viagem à Lua (1902), de Georges Méliès, e Metrópolis (1927), marco do expressionismo alemão, de Fritz Lang. Por lá também está um amplo catálogo de títulos com Charlie Chaplin, como O Garoto (1921), Tempos Modernos (1936) e O Grande Ditador (1940). Assinantes da operadora, aliás, tem de graça acesso ao Claro Vídeo, que oferece alguns bons filme de Alfred Hitchcock, como O Homem que Sabia Demais (1956) e Os Pássaros (1963), além de longas típicos da sessão da tarde, caso de Operação Cupido (1998), Uma Linda Mulher (1990), e Quero Ser Grande (1988).

Telecine

O canal oferece em sua plataforma de streaming um robusto catálogo de mais de 2.000 filmes, disponível para assinantes de alguns pacotes de TV paga, ou em uma assinatura avulsa na internet, de 37,90 reais mensais. Por lá estão pérolas como Cléo das 5 às 7 (1961), da cineasta francesa Agnès Varda; 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) e Spartacus (1960), ambos de Stanley Kubrick; O Sétimo Selo (1957), Morangos Silvestres (1957) e Fanny e Alexander (1982), do sueco Ingmar Bergman; Noites de Cabíria (1957), de Federico Fellini; 12 Homens e uma Sentença (1957), de Sidney Lumet; Crepúsculo dos Deuses (1950) e O Pecado Mora ao Lado (1955), ambos de Billy Wilder.