De carona em ‘Bohemian Rhapsody’, Queen anuncia nova turnê

Diante do sucesso do filme Bohemian Rhapsody, a banda Queen prepara uma nova turnê para 2019. Brian May e Roger Taylor, membros originais da banda, farão 23 shows na América do Norte entre julho e agosto do próximo ano. Adam Lambert volta a assumir os vocais do grupo no lugar de Freddie Mercury, formação que passou pelo Brasil no Rock in Rio 2015.

“O sucesso crescente de Bohemian Rhapsody provou que o amor do público pelo Queen continua forte como sempre”, diz o anúncio publicado no site oficial da banda. O longa arrecadou até o momento 539 milhões de dólares, e se consagrou como a cinebiografia musical mais assistida no mundo.

A turnê, batizada The Rhapsody, começa em 10 de julho em Vancouver, no Canadá, e termina no dia 23 de agosto, em Charlotte, nos Estados Unidos. Os ingressos serão vendidos a partir de sexta-feira, 7 de dezembro.