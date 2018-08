Danny Boyle deixa a direção do próximo filme do 007

O diretor Danny Boyle, que iria comandar Bond 25, o próximo filme do agente secreto 007, deixou a produção do longa. “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hoje anunciam que, por causa de diferenças criativas, Danny Boyle decidiu deixar a direção de Bond 25“, diz o comunicado publicado no perfil oficial da franquia no Twitter, citando os produtores do filme e o protagonista, Daniel Craig, que deve interpretar James Bond pela última vez.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, Danny Boyle, diretor de longas como Trainspotting: Sem Limites (1996), Quem Quer Ser um Milionário? (2008) e 127 Horas (2010), é um grande fã da franquia 007. O britânico, inclusive, incluiu o agente secreto na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, que ele dirigiu em 2012. O roteiro de Bond 25 estava sendo escrito por John Hodge, colaborador de Boyle em Trainspotting, baseado em uma ideia do diretor.

De acordo com o site da revista Variety, a produção já estava procurando a próxima Bond girl e o vilão do longa. A produção do filme estava marcada para começar em dezembro e seu lançamento, entre outubro e dezembro de 2019.