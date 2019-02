Como assistir ao Oscar 2019 na TV e pela internet

Lady Gaga, Rami Malek, Chadwick Boseman, Glenn Close, Mahershala Ali e Bradley Cooper se encontrarão neste domingo, 24, na maior premiação do cinema americano. A cerimônia do Oscar 2019 acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, e será transmitida no Brasil por dois canais e também pela internet. Confira abaixo como assistir ao prêmio:

Pela TV

A entrega dos troféus será exibida pelo canal pago TNT, a partir das 22 horas (horário de Brasília). A apresentação fica por conta de Bruna Thedy e os comentários, de Michel Arouca.

Na TV aberta, a Globo exibe parte da festa, a partir da meia-noite. Como de praxe, a emissora não vai abrir mão da sua programação usual – que inclui o final do Fantástico e o Big Brother Brasil 19 – para transmitir o prêmio. Novamente, a apresentação será de Maria Beltrão e os comentários, de Artur Xexéo e Dira Paes.

Online

O Oscar poderá ser visto, ainda, pelo serviço de streaming TNT Go, disponível para assinantes que possuem o canal pelas operadoras Vivo, Net, Sky, Claro, Cabo Telecom, TVN, Multiplay, Algar Telecom e Oi. A plataforma pode ser acessada pelo site ou pelo aplicativo, disponível para aparelhos com sistemas operacionais Android e iOS.

Tapete vermelho

Antes da premiação, o público pode acompanhar a passagem dos famosos pelo tapete vermelho na TNT, a partir das 21 horas (horário de Brasília), com Hugo Gloss e Carol Ribeiro. Já o canal E! começa a sua transmissão do tapete vermelho às 19 horas.

Como vai ser a festa

Sem um mestre de cerimônia pela primeira vez desde 1989, o Oscar contará com diversas estrelas de Hollywood – que incluem atores da saga Vingadores, Whoopi Goldberg, Daniel Craig, Barbra Streisand, Michael Keaton, Helen Mirren, Emilia Clarke e Samuel L. Jackson – para apresentar as categorias e shows de Lady Gaga, Queen e Bette Midler, entre outros.