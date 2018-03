Comissão da Câmara de Vereadores discute Parque do Bixiga

Foi discutido nesta quinta-feira, em audiência na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, o projeto de lei do vereador Gilberto Natalini (PV) que prevê a criação de um parque de 11.000 metros quadrados em torno do Teatro Oficina, em complemento ao conjunto histórico e arquitetônico que reúne a Vila Itororó, o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia), a Praça Roosevelt e o futuro Parque Augusta, na região da Bela Vista ou Bexiga (ou ainda Bixiga).

A audiência desta quinta terminou sem que o projeto fosse votado pelos membros da comissão. Não há prazo para a votação. Se aprovado, ele deve seguir para uma terceira comissão da Câmara dos Vereadores, antes de ir a plenário. Em dezembro, o PL recebeu aval da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

O PL vai ao encontro dos planos do grupo comandado por José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, que quer levar a cabo o projeto idealizado pela arquiteta Lina Bo Bardi, autora da forma final (e atual) do Oficina, de fazer um parque aberto em torno do teatro, onde a companhia realizaria eventos, e de onde tiraria, por meio do comércio de comes e bebes, recursos para se manter.

Por outro lado, o PL vai de encontro aos planos comerciais do empresário e apresentador Silvio Santos, que é dono dos terrenos em torno do teatro, não quer cedê-los nem vendê-los e pretende erguer ali três torres de unidades residenciais.