Com homenagem a Neymar, Bruna Marquezine ousa em bloco no Rio

A atriz Bruna Marquezine foi a sensação do Bloco da Favorita, que desfilou na manhã deste sábado na orla de Copacabana. Com um visual ousado, ela roubou a atenção entre outras celebridades. Os fãs mais atentos ainda notaram uma singela homenagem ao namorado, o craque Neymar, em um dos assessórios.

Musa do bloco pela primeira vez, Bruna usou um sutiã de pedras que escondia apenas os mamilos. Para completar, um hot pants branco. Além de um brinco que cobria as laterais das orelhas, com as letras B e N de cada lado, representando as iniciais dela e do jogador.

Entre as famosas que sambaram no calçadão da praia ao lado da atriz, estavam Rafa Brites, Thayla Ayala, Paloma Bernardi, Sheron Menezes, Juliana Alves e Fernanda Motta.