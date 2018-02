Com 100 inéditos, Multishow estreia ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ em maio

O Multishow anunciou nesta terça-feira a data de estreia das séries mexicanas Chaves e Chapolin no canal: 21 de maio. O pacote comprado pela emissora conta com mais de 500 episódios, incluindo mais de 100 inéditos na TV brasileira. Segundo o canal, será possível assistir aos episódios também com áudio original, em espanhol.

As séries são do Multishow para a TV paga e no video on demand. Depois da exibição na televisão, os episódios serão inclusos no catálogo do serviço de streaming Multishow Play, disponível para os assinantes de pacotes de operadoras de TV paga que contenham o canal.

Na TV aberta, os direitos de exibição continuam sendo do SBT, que comprou as séries em meados dos anos 1980 em um pacote de programas da Televisa. Atualmente, Chaves é exibido na emissora de Silvio Santos aos sábados, às 6h, e aos domingos, às 9h. Chapolin está fora da grade do canal.