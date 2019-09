Chorosa, Sandra Annenberg passa bastão a Maju e comove a internet

Sandra Annenberg pôs a internet abaixo ao despedir-se, nesta sexta-feira 13, da bancada do Jornal Hoje. À frente do noticiário da Globo desde 2003, ela está de mudança para o Globo Repórter. Em uma data cercada de superstição, deu-se a passagem de bastão com outra colega que também precisará de sorte no “novo desafio”: a partir de agora, o Jornal Hoje será apresentado pela ex-moça do tempo Maju Coutinho. No final da edição, Sandra não conteve a emoção ao dar adeus ao público do programa.

“Eu tive o privilégio de ter sua companhia nos últimos 16 anos nessa bancada”, começou Sandra, dirigindo-se ao telespectador. “Diariamente, nos encontramos aqui, ao vivo e em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível”, continuou a âncora com os olhos cheios de lágrimas.

“Eu fiz o meu trabalho com toda a verdade, com toda a transparência e sentimento”, prosseguiu a apresentadora – e nesse momento sua voz começou a ficar embargada e seus olhos lacrimejarem. “Juntos, assistimos à história acontecendo e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo”, completou.

Ao terminar a despedida, a jornalista fez a troca “oficial” com a colega Maju Coutinho, que assumirá sozinha a bancada do jornal. “Que honra e responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou com tanto profissionalismo, competência, amor”, afirmou Maju. “A gente sabe da sua paixão.”

A MAIS ELEGANTE DE TODOS OS TEMPOS! ♥ Não tem como não se emocionar com a despedida de @sandraannenberg do @jornalhoje. 😭 Uma boa sorte na nova trajetória no @GloboReporter.

E… Oi, @majucoutinho! 🥰 #JornalHoje pic.twitter.com/xwzooUovZf — Globo (@RedeGlobo) September 13, 2019

A saída de Sandra Annenberg do Jornal Hoje foi anunciada pela Globo no mês passado. Junto com Glória Maria, ela passará a apresentar o Globo Repórter no lugar do veterano Sérgio Chapelin, que irá se aposentar depois de 47 anos na emissora.

O comunicado oficial foi assinado pelo diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel. “Como substituir alguém como Sérgio Chapelin? Com duas das mais completas e consagradas jornalistas da televisão brasileira, Glória Maria e Sandra Annenberg”, escreveu ele à época.

Veja a reação dos internautas nas redes sociais:

Vendo a despedida da Sandra Annenberg pic.twitter.com/wdezLZeXP9 — Priscila🌈 (@prettyvlisa) September 13, 2019

EU TÔ CHORANDO COM A SANDRA ANNENBERG, TENHA MUITO E MUITO SUCESSO NA SUA VIDA SUA LINDA. pic.twitter.com/A4XeNbKEHU — 𝐓𝐎𝐆𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑™ (@t0ggett) September 13, 2019

Sandra Annenberg se despedindo do #JornalHoje com a voz embargada e eu assim: pic.twitter.com/R1R8mimcfc — Alvinho (@AlvaroPenerotti) September 13, 2019

Sandra Annenberg indo embora // Maju vai assumir#jornalhoje pic.twitter.com/hWdb66r85k — Silas não o Malafaia (@silasprfv) September 13, 2019

Sandra Annenberg indo para o Globo Repórter Escuta aqui, ela tem a cara do #JornalHoje Não se pode fazer esse tipo de coisa, como vai ficar minhas tardes de segunda a sexta sem Dona Sandra Annenberg, senhora Rede Globo pic.twitter.com/fIAXxy8aMZ — Gusta Bi (@bi_gusta) September 13, 2019