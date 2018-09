Central é eleita como a melhor cozinha de bar da cidade

O salão à moda antiga, a brigada atenciosa de garçons e as mesas que ocupam a calçada a partir das 18 horas e aos sábados são apenas algumas das características que fazem deste endereço um destino certeiro para quem ama botecar. O público é bem eclético — vai de jovens a boêmios de cabeça branca — e costuma conhecer o cardápio de cor e salteado. Para beber, a maioria aposta no chope Heineken (R$ 7,50, 300 mililitros) ou nas caipifrutas (R$ 17,90 com vodca importada) feitas com frutas da época, entre elas pitanga, cajá e jabuticaba. Quando o assunto é comida, no entanto, as opiniões se dividem. Para muitos, não há pedida melhor que os vareniques, aqueles raviólis de batata ou queijo, aqui vendidos por R$ 25,90 a porção com quatro unidades. Outros são devotos do sanduíche de faláfel (R$ 25,90), que chega cortadi nho em bocados, e há quem não abra mão de tira-gostos clássicos como o queijo de coalho assado (R$ 14,90) e a minicoxinha de frango, frita na hora e levada à mesa com molho rosé (R$ 19,90, oito unidades). A cozinha, premiada pela quarta vez nesta edição (o Central tem outras vitórias em categorias como o melhor para paquerar e a melhor happy hour), é conhecida ainda pelos saborosos caldinhos, como os de feijão, grão-de-bico e ervilha (R$ 9,90 cada um). Também se encontram no menu sugestões vegetarianas e quatro pratos feitos, que podem ser pedidos a qualquer hora do dia e custam R$ 24,90. Um deles é montado com carne de panela ao molho madeira, arroz e batata dourada. Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro, ☎ 3222-7622 (84 lugares). 12h/2h (sáb. 20h/2h; fecha dom.). Aberto em 2004.

