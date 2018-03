Celine Dion cancela shows para fazer cirurgia no ouvido

Celine Dion cancelou uma série de shows em Las Vegas para se submeter a uma cirurgia no ouvido. A cantora canadense, que completou 50 anos no final deste mês, disse que sofre de trompa de Eustáquio Patulosa, quando esse canal permanece anormalmente aberto, afetando a audição. Segundo ela, o tratamento com medicação se tornou difícil, levando a decisão de um “procedimento cirúrgico minimamente invasivo”.

A cantora cancelou shows programados entre 27 de março e 18 de abril no Coliseu do Hotel Caesars Palace. As apresentações serão retomadas a partir de 22 de maio.

“Minha sorte não tem sido muito boa ultimamente”, disse Celine, cujo marido e empresário Rene Angelil morreu em 2016. “Peço desculpas a todos que planejaram viajar para Las Vegas para ver meu show. Eu sei o quanto isso é decepcionante, e sinto muito”, escreveu no Facebook na quarta-feira.

A prolífica cantora, cujos sucessos mais conhecidos incluem a música-tema de Titanic, My Heart Will Go On, tem sido uma das principais atrações de entretenimento em Las Vegas.