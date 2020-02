Primeiro dia do Carnaval de SP tem atuais campeã e vice na avenida

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo tomam nesta sexta-feira, 21, o Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo. A previsão é de chuva e temperaturas amenas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Sete escolas vão para a avenida nesta primeira noite, entre elas, a atual campeã Mancha Verde e a vice, Dragões da Real.

Confira a ordem dos desfiles

A primeira agremiação a entrar na avenida será a Barroca Zona Sul, vice-campeã do Grupo de Acesso em 2019. Com o enredo “Benguela… A Barroca clama a ti, Tereza!”, sobre Tereza de Benguela, aparece a partir das 23h15.

Na sequência, à 0h20, a Tom Maior entra em cena com o enredo “É coisa de preto”, em homenagem aos negros. Logo depois, à 1h25, será a vez da Dragões da Real, segunda colocada em 2019 e uma das favoritas este ano. O enredo será “A Revolução do Riso: A arte de subverter o mundo pelo divino poder da alegria”.

Atual campeã e com alto investimento para buscar o bi, a Mancha Verde desfila a partir das 2h30, com o enredo “Pai!, Perdoai, eles não sabem o que fazem!”, que homenageia Jesus. À frente da bateria pelo 16º ano seguido, brilhará Viviane Araújo.

Às 3h35, será a vez da Acadêmicos do Tatuapé ir para a avenida, com o enredo que falará sobre a cidade de Atibaia, no interior de São Paulo: “O ponteio da viola encanta… Sou fruto da terra, raiz desse chão… Canto Atibaia do meu coração”.

A penúltima escola da noite será a Império de Casa Verde, que levará ao Anhembi o enredo “Marhaba Lubnãn” e irá homenagear o Líbano. Por fim, às 5h45, a X-9 Paulistana encerra a primeira noite do carnaval paulistano com o enredo “Batuques para um rei coroado”, que vai fazer uma viagem cultural pelo Brasil.