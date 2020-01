Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SP

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma infecção generalizada. Em vídeos publicados em suas redes sociais neste domingo (12), ele contou que o problema teve início após consumir um iogurte estragado.

“Hoje o assunto é sério. Estou internado por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal. Porque eu tomei na quarta-feira (8) um iogurte e eu não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes”, contou.

O apresentador disse ainda que não tem previsão de alta. “Eu estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui. E a partir de agora certamente eu vou ver validade até na minha mulher, coitada, que está pagando por isso. Tomem cuidado, gente. E o que sair aí é fofoca, eu estou bem, graças a Deus.”, continuou.

Em seguida, a médica Renata Domingues, mulher do apresentador, também publicou vídeos em suas redes sociais com um alerta sobre o risco de consumir produtos fora do prazo de validade. “Eu, como uma profissional da saúde, me sinto na obrigação de falar pra vocês, de alertar, sobre cuidar da validade dos produtos, tanto da geladeira, quanto da despensa da casa de vocês. De repente alguma coisa já está fora da validade, um dia ou dois dias, e isso pode causar um transtorno muito grande na saúde. Por exemplo, uma infecção urinária, uma infecção intestinal, uma infecção renal, uma infecção generalizada. Então, prestem bastante atenção na validade dos produtos, não só no mercado, mas também em casa. É muito importante. Na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece”., alertou Renata.