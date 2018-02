Carlinhos Brown é parado em blitz da Lei Seca após apresentação

O cantor e compositor Carlinhos Brown foi parado em uma blitz da Lei Seca após se apresentar no Carnaval de Salvador na sexta-feira. O músico, que participou do circuito Barra-Ondina, postou um vídeo em sua conta no Instagram mostrando o momento em que conversava com policiais e interagia com fãs.

Brown fez o teste do bafômetro, que não acusou presença de álcool. O músico interagiu com fãs que passavam pelo local, posou para fotos e se disse feliz em cumprir seu dever de cidadão. “Se beber, não dirija”, escreveu no Instragram.

Apesar do bom humor, o músico demonstrou uma certa irritação por desconfiarem de que dirigia alcoolizado. “Toda vez, eles me param. Eu tenho o maior orgulho, porque o Brasil vai ver o exemplo de um músico que não bebe. Porque todo mundo diz que Carlinhos Brown é locão, que não sei o quê…”, disse em entrevista à Rede Record, antes de fazer o teste.

Após o resultado do bafômetro, pediu que os presentes registrassem o momento, e completou: “Toda vez, eles passam essa vergonha, porque eu não bebo. E, se eu bebesse, eu não dirigia, porque sou um cidadão responsável”. Após o teste, foi cumprimentado por um agente de trânsito que fazia a fiscalização, que considerou que ele era um exemplo.