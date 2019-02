Capitã Marvel é vítima de comentários machistas no site Rotten Tomatoes

Depois da campanha negativa de internautas brasileiros contra o filme Marighella, de Wagner Moura, no site IMDB, chegou a vez de um blockbuster da Marvel sofrer represália dos fãs antes mesmo de estrear. Capitã Marvel, filme que marca a primeira vez em que uma personagem feminina do universo de heróis protagoniza uma aventura-solo, vem recebendo comentários negativos no site Rotten Tomatoes.

Na página de avaliações do público, críticas negativas têm aparecido com mais frequência desde o início de fevereiro, quando a atriz Brie Larson, que interpreta a personagem-título, declarou que começaria a selecionar pessoalmente os jornalistas para entrevistá-la, de forma a atender a um grupo mais diverso com mais mulheres, negros e minorias.

O público masculino e branco protestou contra a declaração e foi ao site expor sua indignação. “Brie Larson já falou que esse filme não é para mim. Vou gastar meu dinheiro em outro lugar”, escreveu um usuário identificado como Kevin H.. Outro, que assinou como David S., até errou o nome da atriz em sua revolta: “A atriz principal Drew não quer que vejamos o filme. Como um homem branco, eu não irei”. Um terceiro ainda desabafou, dizendo sentir que os Skrull (raça a que pertencem os vilões do longa) não são os inimigos, mas sim ele, e explicou: “Brie Larson teve o cuidado de dizer que não quer que sua turnê de imprensa inclua pessoas como eu”.

Até o fechamento desta nota, quase nove mil usuários haviam incluído avaliações sobre o filme, sobre o qual o site calculou uma média de 62% de expectativa para a estreia. Vingadores: Guerra Infinita, que estreia em abril, tem 99% de usuários interessados em assistir. Capitã Marvel chega aos cinemas no dia 7 de março.