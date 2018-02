Cachê de MC Loma sobe 20 vezes depois do hit ‘Envolvimento’

Além de desbancar Vai Malandra, de Anitta, do primeiro lugar na lista Top 50 Brasil do Spotify, Mc Loma e as Gêmeas Lacração começam a ver o retorno do sucesso também em dinheiro.

O cachê para o show do trio subiu para 10 000 reais, valor quase 20 vezes maior do que o cobrado no início do ano, quando os contratos eram fechados de forma amadora, pela família. Até agora, são 40 shows marcados para as próximas semanas.

Para manter a popularidade, as artistas pretendem lançar um clipe por semana. O próximo sai amanhã, sexta-feira, pelo novo canal do YouTube Start World, da empresa de agenciamento de shows com quem as meninas fecharam contrato.