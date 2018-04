Bruce Willis: remake de Charles Bronson em ‘Desejo de Matar’

Bruce Willis assume o papel de Charles Bronson no novo trailer do filme Desejo de Matar. Um clássico do cinema dos anos 1970, o longa acompanha a sede de vingança do arquiteto Paul (Willis/ Bronson), ao ver a esposa ser brutalmente assassinada durante uma invasão à sua casa.

O protagonista, então, se lança em uma empreitada atrás dos criminosos. Ao ver, no entanto, que a polícia não está nem perto de encontrar os algozes de sua esposa, Paul se embrenha por caminhos alternativos – por vezes, até obscuros – para justiçar a amada.

Eli Roth, produtor de Baywatch (2017), assume a direção do remake de Desejo de Matar. No Brasil, o filme estreia dia 10 de maio.