Dom Black é a melhor hamburgueria de Recife

É de surpreender o ritmo de crescimento desta hamburgueria, sobretudo diante do cenário econômico atual. Inaugurada há dois anos em Boa Viagem, a marca soma atualmente quatro lojas no Recife, uma em Chapecó (SC) e uma em Miami — nos planos dos quatro sócios está ainda a estreia em Portugal até o fim de 2018. Apesar da expansão, o modo de preparo do hambúrguer campeão segue a maneira artesanal. Horas antes de as lojas abrirem as portas, os cozinheiros preparam o blend de carne, que mistura entrecôte a acém em menor proporção (apenas o suficiente para conferir suculência e sabor) mais sal e pimenta. As porções são boleadas com aproximadamente 140 gramas ou 200 gramas e só ganham a forma de disco no momento em que vão para a chapa. Para que o frescor dos pães seja garantido, eles também são assados aos poucos, conforme a demanda. Há cinco variações (francês redondo, brioche, de leite, australiano e pão de batata-doce, que não leva glúten nem lactose) para montar os sanduíches, caso do dom black premium, com 200 gramas de carne mais queijo, cebola caramelada, alface, tomate e a deliciosa maionese de coentro da casa (R$ 25,90). Os três últimos complementos entram também no dom zé davi, que intercala dois hambúrgueres de 140 gramas a queijo, ovo, bacon e cebola crocante (R$ 29,90). Cervejas, vinhos e drinques complementam o cardápio da casa, que tem clima de bar. Rua dos Navegantes, 2959, Boa Viagem, ☎ 3037-1624 (140 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sexta e sáb. até 2h); Rua Confederação do Equador, 55, Graças, ☎ 3034-6563 (160 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. a partir das 16h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

