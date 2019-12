Bira, do sexteto musical de Jô Soares, está na UTI após sofrer AVC

O carismático baixista Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, que integrou por mais de duas décadas o sexteto musical que fazia parte do elenco dos programas de entrevistas de Jô Soares, está internado desde a última sexta 13 em um hospital na zona leste de São Paulo. O músico de 85 anos sofreu um acidente vascular cerebral, que comprometeu a parte do cérebro que comanda a fala e a deglutição. A informação foi confirmada por outro ex-integrante do sexteto, o saxofonista Derico.

“Como ele não fala e não come, ele estava sendo alimentado por meio de uma sonda”, disse a VEJA o saxofonista. “Um dos efeitos colaterais desse tipo de intervenção é a broncopneumonia”. A complicação respiratória fez com que Bira fosse levado à UTI do Hospital Sancta Maggiore, na Mooca. Apesar da situação delicada, Derico disse o tratamento com antibióticos surtiu efeito e que o ex-colega de banda deve deixar o centro de tratamento intensivo neste domingo 22.

O que não se sabe ainda, porém, são as consequências do AVC. “Até pelo fato de Bira ter uma idade avançada, não se sabe até que ponto essas sequelas são reversíveis”, disse Derico. “Por isso peço que todos que gostam do Bira rezem por ele, para que ele tenha qualidade de vida seja qual for a condição que ele tenha”. Bira atuou entre 1992 e 2016 no conjunto musical fixo dos talkshows Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e do Programa do Jô, na TV Globo.