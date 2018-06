Ator de Sherlock Holmes salva ciclista de assalto em Londres

O ator inglês Benedict Cumberbatch, de 41 anos, foi protagonista de um pequeno ato de heroísmo. Ele salvou um ciclista de ser assaltado por quatro meliantes em Londres. A boa ação aconteceu em novembro de 2017, mas foi divulgada apenas hoje.

Cumberbatch, que ficou famoso ao protagonizar o seriado Sherlock Holmes e o filme Doutor Estranho, passeava de táxi com a mulher, a também atriz Sophie Hunter, quando viu quatro assaltantes cercarem um ciclista. Os sujeitos queriam o veículo do rapaz e o agrediram a socos. O ator pediu então para o motorista estacionar e saltou do carro, indo em socorro ao homem, que trabalhava numa companhia de entrega de comidas. “O ciclista teve sorte Benedict é um super heroi”, disse Manuel Dias, motorista que transportou o ator e sua mulher.

Por coincidência, a tentativa de roubo acontecer em Baker Street, rua que tem como morador o detetive Sherlock Holmes – a quem Cumberbatch deu vida numa elogiadíssima série de televisão.