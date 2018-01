BBB18′: Mara chama casa de ‘exílio’ e solta ‘Fora, Temer’ ao sair

Primeiramente, “Fora, Temer”. Foi com algo assim que Helcimara, vulgo Mara, se despediu do Big Brother Brasil 18 na noite desta terça-feira e, de quebra, deixou o apresentador Tiago Leifert constrangido. No palco montado do lado de fora da casa, em noites de paredão no BBB, Mara cumprimentou Leifert, disse ter saído do “exílio” e soltou, em um grito, o bordão dos que veem como golpe a ascensão de Michel Temer ao poder. A professora de ciência política de Minas Gerais pode ter escancarado, desse modo, uma regra do reality show neste ano: não falar sobre política no confinamento. Procurada, a assessoria da Globo não respondeu à reportagem até a publicação desta nota.

Leifert tentou mudar de assunto na mesma hora. Ao ouvir “Fora, Temer”, disse, rápido: “Mara, você tem muita notícia para ver aqui fora”. Talvez se referisse à condenação do ex-presidente Lula pelo TRF-4, mas Mara logo emendou, empolgada e bem-humorada, uma pergunta ainda sobre Temer. “Ele saiu? Ele renunciou?”. “Não, ele não renunciou”, respondeu o apresentador, já sem graça.

A mineira Mara foi eliminada do programa com 55,45% dos votos do público. A professora de 53 anos teve apoio, em sua campanha para ficar no programa, até do filósofo e ex-ministro da educação Renato Janine Ribeiro, que pediu votos para ela nas redes sociais. Foi em vão. Os espectadores preferiram ficar com Ana Paula, uma garota de 23 anos que se diz bruxa e fala de sexo o tempo todo — nada de política. Ela diz ser bissexual e conta já ter transado com algo entre cinquenta e cem pessoas — com cinco só de uma vez.