Autobiografia da roqueira Rita Lee vai virar filme

Rita Lee — Uma Autobiografia, best-seller escrito pela cantora Rita Lee Jones, vai virar filme e série para TV. O projeto é da produtora paulista Biônica Filmes, que já assinou contrato com a roqueira, revelada nos anos 1960 com o grupo Os Mutantes ao lado do então marido, Arnaldo Baptista, e do cunhado, Sérgio Dias.

Com Os Mutantes, Rita fez parte do Tropicalismo, com atuação no disco-manifesto Tropicália: Ou Panis et Circenses. O subtítulo é o nome da música executada pelo grupo no álbum.

Depois dos Mutantes, Rita Lee teve outra banda, Tutti Frutti, de clássicos como Luz del Fuego e Ovelha Negra, antes de engatar carreira solo com apoio do segundo e atual marido, Roberto de Carvalho, com quem tem dois filhos.

A previsão da Biônica Filmes é rondar o projeto em 2019. Ainda não foi escolhida a atriz que vai interpretar Rita no cinema. No teatro, a cantora já foi vivida por Mel Lisboa em um musical que estreou em São Paulo em 2014, dois anos antes de seguir para o Rio de Janeiro.