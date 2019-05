Atriz Peggy Lipton morre aos 72 anos

A atriz Peggy Lipton, estrela das séries Twin Peaks e Mod Squad, morreu no sábado (11), aos 72 anos. Ela tinha câncer e faleceu pacificamente, ao lado das filhas Kidada e Rashida Jones e sobrinhas, de acordo com informações da rede CNN.

“Estamos de coração partido que a nossa amada mãe morreu de câncer hoje. Ela fez sua jornada pacificamente com suas filhas e sobrinhas ao seu lado. Nós nos sentimos sortudas por cada momento que passamos com ela. Não podemos colocar todos os nossos sentimentos em palavras agora, mas diremos: Peggy foi e sempre será nosso farol de luz, tanto neste mundo quanto em outros lugares. Ela sempre será uma parte de nós.”, disseram em comunicado.

Peggy foi diagnosticada em 2003 com câncer no cólon. Na época, foi submetida à quimioterapia. A atriz ficou conhecida por interpretar a policial disfarçada Julie Barnes na série Mod Squad, que foi ao ar de 1968 a 1973. Esse papel lhe rendeu quatro indicações ao Globo de Ouro e uma premiação como melhor atriz na categoria drama.

Ela também estrelou a série Twin Peaks, na qual interpretou Norma Jennings, proprietária do restaurante Double R. Recentemente, ela voltou ao ar na continuação da série, lançada em 2017, quase 26 anos depois do fim da segunda temporada. Twin Peaks é considerada um marco na história da televisão e serviu como inspiração para incontáveis séries.

Vida e carreira

Descendente de judeus russos, a atriz é filha de um advogado que estimulou sua carreira como modelo. Já a mãe, pintora, queria que ela fosse atriz. Na infância, Peggy foi violentada repetidas vezes por um tio, o que a tornou nervosa, insegura, introspectiva e com problemas de gagueira.

Aos 15 anos, foi contratada pela agência Ford, onde iniciou uma bem sucedida carreira de modelo. Em 1964, mudou-se com a família para Los Angeles onde, com 18 anos de idade, se envolveu com a cultura hippie, praticando meditação e yoga, e se tornando vegetariana. Mas, ainda traumatizada com as experiências da infância, Peggy também buscou refúgio nas drogas recreativas e nos relacionamentos com diversos homens, entre eles, Paul McCartney, Elvis Presley e os atores Ryan O’Neal e Terence Stamp.

Aos 19 anos, iniciou sua carreira de atriz, fazendo pequenas participações em séries como A Feiticeira, Mr. Novak, Alfred Hitchcock Hour, O Homem de Virgínia, The F.B.I. e Os Invasores, antes de ser contratada para Mod Squad.

Em 1969, ela conheceu o compositor e produtor musical Quincy Jones. Dois anos depois eles se reencontraram e foram morar juntos. Casaram-se em 1974 e tiveram duas filhas: a estilista Kidada Jones, e a atriz Rashida Jones (Parks and Recreation, Angie Tribeca e The Office). O casal se separou em 1990.