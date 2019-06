Atores lamentam morte de Rafael Miguel: ‘Uma das pessoas mais doces’

Atores e colegas de Rafael Miguel lamentaram a morte do jovem de 22 anos, assassinado neste domingo 9, em São Paulo. “O Rafael era uma das pessoas mas doces que eu já conheci, desde criança, e meu coração está doendo muito por receber esta notícia”, disse a atriz Giovanna Grigio, que trabalhou com Rafael em Chiquititas, do SBT.

Rafael foi morto junto com seus pais. Segundo boletim de ocorrência, o pai da namorada do ator, Paulo Cupertino Matias, foi o responsável pelos disparos que vitimou a família. O rapaz tinha ido até a casa da namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro. Após atirar, Matias fugiu.

Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca em Chiquititas, do SBT, e, mais novo, ficou famoso em um comercial de um suplemento nutricional, no qual pedia: “Mãe, compra brócolis?”. Também participou das novelas Pé na Jaca (2006) e Cama de Gato (2009), da Globo.

Em nota, o SBT lamentou a morte da família e anunciou que o velório está marcado para acontecer nesta segunda-feira, 10, no Cemitério do Campo Grande (avenida Nossa Senhora do Sabará, 1371, São Paulo), às 13h30.

Confira a repercussão:

Bizarro saber q uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa q eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem.

Rafael & família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações.

Que a justiça seja feita.

Chega de assassinato. 😦 https://t.co/489JZG2AsY — +a (@maisa) June 10, 2019

O Rafael era uma das pessoas mais doces que eu já conheci, desde criança, e meu coração está doendo muito por receber essa notícia. Eu não sei nem o que dizer sobre essa violência toda, a vida do meu amigo foi tirada dele. Meus sentimentos aos familiares… — Gigi, a Grigio 🦕 (@gigi_grigio) June 10, 2019

😭Quanta tristeza, quanta dor! Meu Deus… O que está acontecendo com o mundo 😭 porque??? Eu conhecia ele e os pais que eram pessoas incríveis! Que Deus os receba e descanse em paz Rafael Miguel e os pais 😥 #luto pic.twitter.com/nmYrVWw1yR — Cinthia Cruz (@cinthiacruz) June 10, 2019