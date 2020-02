Ator Kirk Douglas morre aos 103 anos

O ator Kirk Douglas, que estrelou filmes icônicos como Spartacus, morreu nesta quarta-feira, 5, aos 103 anos, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo filho, o também ator Michael Douglas, em comunicado. “É com muita tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou aos 103 anos. Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da era de ouro do cinema que viveu seus anos dourados. Um humanitário cujo comprometimento com a justiça e as causas que acreditava estabeleceu um padrão para todos nós aspirarmos”.

O texto de Michael também diz que “para mim e meus irmãos Joel e Peter, ele era simplesmente pai, para Catherine, um maravilhoso sogro, para seus netos e bisnetos, um avô amoroso e, para sua esposa Anne, um marido maravilhoso. A vida de Kirk foi bem vivida e ele deixa um legado no cinema que perdurará pelas gerações vindouras, e uma história como um filantropo de renome que trabalhou para ajudar o público e trazer paz ao planeta”.

Mais informações em instantes