Ator de ‘Deadpool’ é preso após fazer anúncio falso sobre bomba

O ator T.J. Miller, que integra o elenco do filme Deadpool e da série Silicon Valley, foi preso no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, depois de ser acusado de fazer uma denúncia falsa sobre uma bomba. Miller foi liberado no dia seguinte, na terça-feira, ao pagar uma fiança de 100.000 dólares.

De acordo com o site americano TMZ, o ator havia feito uma ligação para a polícia no mês de março, denunciando uma mulher que viajava com uma bomba dentro de um trem, enquanto ia da capital Washington para Nova York.

Os documentos obtidos pela publicação mostram que Miller teria cedido o número de uma embarcação diferente da que viajava. O trem indicado pelo artista chegou a ser evacuado, causando diversos atrasos.

Ainda segundo a publicação, Miller saiu do trem em Nova York com sinais embriaguez. Funcionários do local afirmaram que o ator havia bebido duas taças de vinho e duas doses duplas de uísque.