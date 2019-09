Ativistas pedem e Taylor Swift cancela show que faria na Austrália

Os ativistas venceram Taylor Swift. A cantora americana de 29 anos cancelou a apresentação que faria em novembro na Copa Melbourne, uma das principais competições hípicas mais famosas da Austrália. Ela optou por não cumprir o compromisso por causa das inúmeras manifestações de sociedades dos direitos dos animais. “Houve uma mudanças na agenda promocional da srta. Swift na Ásia e ela infelizmente não estará em Melbourne na data programada”, avisou a assessoria do evento.

A Copa Melbourne é um dos torneios mais tradicionais da Austrália. Existe desde 1861 e já foi definida como “a corrida que para uma nação”. Mas ultimamente tem havido críticas em relação à maneira que os cavalos têm sido tratados pelos organizadores da copa. Seis animais morreram nos últimos seis anos. No ano passado, o cavalo irlandês Cliffsomother foi sacrificado ainda na pista de corrida ao sofrer uma fratura no ombro. A morte do animal insuflou os defensores dos direitos dos animais, que passaram a atacar a competição nas redes sociais. Quando o show de Taylor foi anunciado, eles clamaram, via Twitter e Faebook, para que ela não apoiasse o evento. “Taylor não pode colocar o dinheiro acima de suas atitudes humanitárias. Tem de amar os cavalos da mesma maneira que ama os gatos”, diz o post no Facebook. A cantora americana, aliás, é uma das estrelas da versão cinematográfica do musical Cats, previsto para estrear mundialmente no mês de dezembro. “Com o sucesso que faz no mundo inteiro, Taylor poderia não somente recusar o convite da Copa Melbourne como também denunciar a crueldade contra os animais.” A nota foi acompanhada por seis mil assinaturas, sendo que uma delas era do senador australiano Mehren Faruqui. Ele posteriormente agradeceu à cantora por ter desistido de se apresentar na Copa Melbourne.