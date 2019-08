Astros da Marvel dominam lista de atores mais bem pagos em 2019

A Forbes divulgou nesta quarta-feira, 21, a lista dos dez atores mais bem pagos em 2019. Apesar de Dwayne Johnson ocupar a primeira posição, cinco nomes chamaram a atenção: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Chris Evans e Paul Rudd – todos estrelaram Vingadores: Ultimato, último filme da fase três do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês). A lista analisa o período entre 1º de junho de 2018 e 1º de junho de 2019.

Hemsworth (Thor), Downey Jr. (Homem de Ferro), Evans (Capitão América) e Rudd (Homem Formiga) conquistaram suas posições graças à bilheteria astronômica do longa: foram 2,79 bilhões de dólares arrecadados, quebrando o recorde de maior bilheteria mundial.

Já com Bradley Cooper a história foi diferente. O ator ganhou somente 10% de seu faturamento total de 57 milhões de dólares por dublar o personagem Rocky Racum em Vingadores – uma quantia baixa se comparada aos 55 milhões de dólares faturados por Robert Downey Jr. O fenômeno Nasce Uma Estrela (2018) é o responsável por 70% da arrecadação total do artista – com um orçamento de produção de 36 milhões de dólares e uma bilheteria de 435 milhões de dólares, Cooper, que é o diretor do longa, ganhou cerca de 40 milhões de dólares com a produção.

De acordo com a Forbes, as estimativas de ganhos são baseadas em dados fornecidos pela Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDb.

Confira a lista completa: