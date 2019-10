Astro infantil de ‘E.T.: O extraterrestre’ é preso nos EUA

O ator Henry Thomas, que ficou famoso quando criança por interpretar o personagem Elliot, protagonista do filme “E.T.: O extraterrestre“, foi detido em Tualatin, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas.

A polícia do condado de Washington, onde está Tualatin, recebeu na noite de segunda-feira uma denúncia de que havia um carro obstruindo uma rua da cidade.

Os agentes chegaram ao local e encontraram o ator, de 48 anos, dormindo abraçado ao volante dentro do veículo.

Após ser acordado, Thomas disse aos policiais que era um ator famoso, protagonista do clássico de Steven Spielberg de 1982. Sem conseguir superar o teste de sobriedade aplicado no local, o ex-astro infantil foi preso e passou a noite na cadeia.

Thomas foi libertado na manhã desta terça-feira após superar os efeitos das substâncias ingeridas. Morador do Oregon, ele trabalhou em diferentes filmes em Hollywood, como “Lendas da Paixão” (1994), “Espírito Selvagem” (2000) e “The Last Ride” (2011).

O último trabalho de sucesso de Thomas foi a participação na primeira temporada da série “A Maldição da Residência Hill”. Ainda não se sabe se ele continuará para uma eventual segunda temporada do programa.

(Com EFE)