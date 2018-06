As melhores galeterias da Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Canta Maria

Ao custo de R$ 87,00 por pessoa, o banquete segue a tradição das galeterias. Vão à mesa sopa de capelete, salada verde, queijo colonial e polenta brustolada. Depois aterrissam pratos com espaguete, macarrão, tortéi e nhoque aos molhos de tomate seco, funghi, ao pesto e nozes. Entre as carnes há picanha, entrecôte, filé-mignon e cordeiro. O valor inclui sagu com creme ou pudim de leite. Quem tem menos fome pode escolher o cardápio celebrazione. É uma versão compacta, com apenas uma opção de massa e carne. Custa R$ 53,00. Entre as sobremesas à la carte, a cheesecake de damasco custa R$ 20,00. Há mais de 100 rótulos expostos na adega, e destaca-se o merlot Don Laurindo D.O (R$ 70,00). Rua Parnaíba, 777, São Bento, Bento Gonçalves, ☎ (54) 3702-3099 (90 lugares). 11h/15h e 19h/23h (fecha na seg.). Aberto em 1999. $$

Casa Di Paolo

A inspiração do banquete oferecido pela marca veio da passarinhada, tradição de berço italiano na qual pequenas aves de caça eram assadas e servidas em datas festivas. Nos atuais doze endereços da rede comandada por Paulo Geremia, o galeto tem o protagonismo na refeição. Uma mistura de sálvia, orégano, cebola, alho, azeite e cerveja tempera os franguinhos de 500 gramas, que recebem também um banho de vinho branco antes de ir para a brasa. O resultado é uma carne suculenta, protegida por uma camada crocante e aromática. Por R$ 75,00, o cliente ainda se farta de pão caseiro produzido no restaurante, sopa de capelete, saladas de alface e de batata, folhas de radicchi hidropônico com bacon, polenta frita e brustolada. Não perca o queijo à doré, dourado por fora e macio por dentro. Na etapa mais substanciosa, espaguete, tortéi e nhoque podem ser combinados a seis tipos de molho: tradicional (ao sugo com frango), de tomate seco, aos quatro queijos, de cogumelo seco, nocciole (peito de chester, nozes e requeijão) e alho e óleo. Para adoçar, há sagu com creme, pudim de leite e ambrosia. O cuidado com a personalização da grife se estende à carta de vinhos. A vinícola Valmarino assina exemplares de cabernet sauvignon, tannat e merlot que levam o selo da Di Paolo. Cada garrafa custa R$ 40,00. BR-470, km 221, Tamandaré, Garibaldi, ☎ (54) 3463-8505 (110 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (domingo só almoço). Mais onze unidades. Aberto em 1994. $$

Galeteria Alvorada

O rodízio é típico de um cardápio italiano, com sopa de capelete, galeto, massas, polenta, maionese e radicchi com bacon — tudo servido à vontade do cliente. A mesa de sobremesas oferece sagu, pudim de leite, figo, abóbora e pêssego em calda. Cada pessoa paga R$ 60,00 pela refeição. Para beber, a casa sugere provar o vinho Boscato cabernet sauvignon (R$ 34,00 a jarra de 750 mililitros). Rua Os Dezoito do Forte, 200, Caxias do Sul, ☎ (54) 3222-4637 (200 lugares). 12h/14h e 19h/22h (dom. apenas 11h/14h30). Aberto em 1957. $$

Mamma Mia

O rodízio da casa custa R$ 76,00 por pessoa, mas engana-se quem pensa que o galeto ao primo canto é o único protagonista. Apesar de exalar sabor e perfume e chegar crocante à mesa, ele disputa atenções com as massas com molho de carne de panela. Elas podem vir nas versões nhoque, tortéi, talharim ou espaguete. A sequência inclui ainda lasanha de frango, canelone de queijo, polenta mole com linguiça, saladas e sopa de capelete. Um bufê com sete variedades de sobremesa também é oferecido — nele há iguarias como ambrosia, pudim de leite e sagu com creme. Para beber, a dica é o suco de uva da casa (R$ 10,00, 300 mililitros). Avenida das Hortênsias, 3400, Avenida Central, Gramado, ☎ (54) 3286-1991 (190 lugares). 11h30/15h30 e 19h/23h30. $$

Nonno Mio

Da porta de entrada à toalha que descansa sobre as mesas, tudo lembra a típica casa de uma família italiana. A referência se faz presente também no menu, que apresenta o inconfundível rodízio de galeto ao primo canto, preparado com aves de vinte dias. A experiência, que custa R$ 70,00 por pessoa, começa com salada de batatas e sopa de capelete. Segue com polenta brustolada, massas como tortéi e espaguete e molhos. Para adoçar o paladar, há sagu com creme ou pudim de leite. Quem quiser fugir da fartura italiana poderá dividir uma paleta de cordeiro com talharim na manteiga (R$ 140,00, duas pessoas). Avenida Borges de Medeiros, 2070, centro, Gramado, ☎ (54) 3286-1252 (120 lugares). 11h30/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 11h/16h e 17h/23h30; dom. almoço até 15h30). Aberto em 1982. $$