Aracy Balabanian é internada com insuficiência respiratória

A atriz Aracy Balabanian, 80 anos, está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim divulgado pela instituição, Aracy deu entrada no local na noite de segunda-feira, 25, com um quadro de insuficiência respiratória. Ela fez o teste para a Covid-19, mas até o momento o resultado não foi divulgado. “Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames”, diz o comunicado.

Popular na pele da hilária madame Cassandra, do programa humorístico Sai de Baixo, a atriz estreou na TV na década de 1960, em produções da Record e da Rede Tupi. Cravou seu espaço na rede Globo nos anos 1970, primeiro com a novela O Primeiro Amor, de Walther Negrão, e depois com o infantil Vila Sésamo, antes de participar de dezenas de outros folhetins e popularizar diversos personagens, como Dona Armênia dos folhetins Rainha da Sucata (1990) e Deus nos Acuda (1992 e 93), e a autoritária Filomena Ferreto de A Próxima Vítima (1995).