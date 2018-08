Apple encomenda série baseada na saga ‘Fundação’, de Isaac Asimov

A Apple encomendou uma série de dez episódios baseada na saga de ficção científica Fundação, do escritor Isaac Asimov. A história dos livros se passa em um futuro distante e retrata seres humanos vivendo em diversos planetas da galáxia sob o comando do Império Galáctico.

A produção do seriado fica por conta de David S. Goyer, roteirista de filmes como Batman Begins (2005), Cidade das Sombras (1998) e Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016), e Josh Friedman, de Reação em Cadeia (1996), Guerra dos Mundos (2005) e O Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor (2008-2009).

A Apple vem investindo pesado em produções para o streaming. Outras produções em desenvolvimento ou compradas pela gigante de tecnologia são uma série com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e uma com o diretor M. Night Shyamalan, de O Sexto Sentido (1999), entre outras.