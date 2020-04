Após revelar abusos, Marcelo Adnet é vítima de ataques nas redes sociais

O humorista Marcelo Adnet foi alvo de ataques na internet após sua entrevista nas Páginas Amarelas desta edição de Veja revelar que o ator foi vítima de abusos sexuais aos 7 e 11 anos de idade. Nas redes sociais, Adnet foi recebeu de comentários ofensivos e xingamentos. Devido a repercussão de um deles, feito por um funcionário da Marinha do Brasil, o órgão afirmou que “repudia qualquer atitude que ofenda a dignidade humana e a ética” e que um procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos.

As contas do Twitter e do Instagram do ator também receberam mensagens duvidando do fato e alegando que o artista “quis chamar atenção” com a decoração. Houve ainda quem comemorasse o abuso que Adnet sofreu e desferisse ataques homofóbicos o chamando de “viado” e “baitola”.

Apesar da onda de violência, o humorista também recebeu apoio e comentários agradecendo sua coragem em alertar para os casos de violência sexual. Adnet afirmou que acredita que todos os tipos de abuso devem ser denunciados e as vítimas encorajados a falar. ”Existe uma engrenagem que apoia a cultura do assédio sexual e do estupro e essa cadeia sempre desmerece a vítima. Todos os ataques a mim representam os ataques que as vítimas sofrem no Brasil e no mundo. Recebi muitas mensagens de carinho e de apoio inclusive de homens afirmando que eles também foram vítimas de abuso. E isso ameaça os abusadores”, disse Adnet, que garantiu que dará uma resposta jurídica aos ataques.