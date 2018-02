Após erro de conta, Globo volta atrás em prova decisiva do ‘BBB’

Um erro de conta básico da produção do Big Brother Brasil 18 na noite desta quinta-feira interferiu diretamente no resultado da Prova do Líder, aquela de onde sai o “todo poderoso” da semana, que terá imunidade e poderá mandar um rival para o paredão sem necessidade do endosso de algum colega. A falha, rara em se tratando de um reality show da Globo, fez com que o apresentador Tiago Leifert voltasse ao ar pouco depois da meia-noite, em um intervalo do Jornal da Globo, para consertar o equívoco. Não era novamente Diego, mas família Lima, na prova representada pela filha, Ana Clara, a líder da vez.

A disputa consistia em perguntas e respostas sobre um show de mágica que havia sido visto pelos participantes momentos antes. Cada acerto valia um ponto. Um erro não alterava o placar.

Em determinado momento, três participantes, Diego, Breno e Viegas, acertaram uma resposta quando estavam com quatro pontos. Em vez de a produção contabilizar cinco pontos para cada um, houve um erro na soma e o trio chegou a seis pontos. Momentos depois, Diego, com 11 pontos, conquistou a liderança. Em poucos minutos, diversos perfis apontaram o erros nas redes sociais, o que levou a emissora a se retratar depois do fim do programa.

“Nos últimos minutos, a gente passou revisando a prova. A gente teve vários problemas no placar. Alguns participantes ganharam pontos a mais, outros a menos. Em um momento da competição, o Diego pulou dois pontos. Esse foi um erro crucial, definitivo, porque o Diego conseguiu a liderança. Por isso, corrigindo a prova e pedindo desculpas a todos vocês: a liderança é da Ana Clara. A Ana Clara foi a pessoa que mais acertou, no placar dela não houve nenhum problema”, esclareceu Tiago Leifert.

A vencedora Ana Clara, que joga como “dupla” ao lado de seu pai, Ayrton, acaba de retornar de uma disputa de eliminação.