Anitta defende Pedro Scooby em resposta a fã: ‘Me dá presentes incríveis’

A cantora Anitta utilizou o Instagram para rebater críticas a seu namorado, o surfista Pedro Scooby, neste domingo 4. Após ela compartilhar uma imagem em que aparecia ao lado do parceiro em Milão, uma seguidora afirmou que a artista deveria ajudá-lo a encontrar emprego. “Esse rapaz ao seu lado tem que arrumar um emprego e parar de andar na aba dos outros”, escreveu a fã. “Nunca precisei pagar nada para ele. Além de se bancar, me dá presentes incríveis e para os filhos também”, esclareceu Anitta.

“Ele tem a profissão dele, que é surfista. Mas não curte mais entrar nas competições porque requer uma abdicação muito grande da vida e ele gosta de viver”, continuou, em resposta ao comentário. No mesmo português com jeitão de letra de funk, concluiu: “Cada um escolhe o tipo de vida que te faz feliz (sic).”

A artista ainda aproveitou para questionar o arranjo que vive na relação com Scooby – que é ex de Luana Piovani. “Quantas mulheres decidem ser donas de casa e acompanharem seus maridos e isso é visto com normalidade? O oposto também deveria ser, na minha opinião.”

“Eu sou feliz trabalhando que nem um jegue e ele é feliz trabalhando quando está afim (sic). Tudo certo”, finalizou a cantora, exercitando outra vez sua gramática peculiar.

Polêmicas

Vale lembrar que Anitta e Scooby já haviam engatado um romance em 2016, quando o surfista estava temporariamente separado de Luana Piovani, com quem foi casado por seis anos. Após a separação oficial do casal, em março, Scooby viajou à Indonésia e assumiu novamente o romance com a cantora. Luana, então, aproveitou a repercussão das notícias sobre o novo casal para alfinetar o ex. Em transmissão de vídeo no YouTube, a atriz afirmou que Scooby era um “turista no casamento” e que nunca achou que “ia ter três filhos e que ia ser (sic) férias em Bali (onde Pedro Scooby assumiu o romance com Anitta)“. Pouco depois, no Dia dos Namorados, a atriz declarou que havia conseguido se livrar “de um companheiro que não agregava”.