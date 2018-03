Anitta conquista prêmio nos Estados Unidos

A cantora Anitta recebeu o prêmio de estrela das redes sociais no iHeart Music Awards, na noite deste domingo. O prêmio elege os destaques da música nas rádios dos Estados Unidos. A brasileira concorria com outras nove personalidades que se destacaram na internet no último ano.

O anúncio da indicação ocorreu em janeiro. O método de votação nesse prêmio é por meio do Twitter e do Instagram. Os internautas usaram as seguintes hashtags: #Anitta #SocialStar #iHeartAwards. E Anitta mostrou quanto vale ter mais de 6,7 milhões de seguidores no Twitter, 27 milhões no Instagram, 13,7 milhões no Facebook e 8 milhões no YouTube.

Essa foi a primeira vez que a cantora ganhou indicação a um prêmio dos Estados Unidos. A categoria incluiu músicos, compositores, youtubers e outras personalidades influentes nas redes sociais.