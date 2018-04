Anitta casamenteira interrompe show para fã fazer o ‘pedido’

Uma das principais popstars brasileiras, a cantora Anitta mostrou uma nova faceta de sua personalidade: a de casamenteira. Na madrugada de hoje, durante sua apresentação em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, ela parou o show para atender à solicitação de um fã, que queria propor o objeto de seu afeto em casamento de cima do palco. A princípio, Anitta se mostrou reticente – cinco meses atrás, uma menina fez o mesmo tipo de solicitação mas na verdade queria divulgar a música dela. “Uma vez disseram isso, não era e fiquei com a cara no chão”, justificou.

O toque de originalidade, contudo, é que o pedido de casamento foi de um rapaz para outro menino. O proponente, que preferiu não se identificar, chamou pelo parceiro, chamado Rodrigo. Este subiu ao palco e escutou a seguinte declaração de amor: “Eu conheço o Rodrigo há cinco anos e ele é o amor da minha vida. Rodrigo, você quer casar comigo, de verdade, no papel?”, perguntou? A princípio, Rodrigo fingiu que ia embora, mas depois voltou a abraçou a sua paixão. Anitta, então, tratou de completar o clima de festa. “Vamos comemorar esse casamento que eu dei sorte para vocês”, declarou.