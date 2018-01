Amigo de Kurt Cobain libera no YouTube fitas raras do Nirvana

O músico americano John Purkey publicou no YouTube vídeos com gravações raras do Nirvana, antes do sucesso. O conteúdo está em quatro fitas-cassete que ele teria recebido de presente do próprio Kurt Cobain, vocalista e guitarrista da banda, de quem era amigo. O material ficou guardado por quase três décadas em caixas de metal.

Purkey gravou outro vídeo para contar a história e explicou como uma das fitas originais foi roubada junto com o rádio de carro de um amigo, mas ele tinha uma cópia. Juntas, somam cerca de duas horas de música e intervenções de Cobain, que morreu em 1994, após lançarem três álbuns, entre eles, Nevermind, clássico com cerca de 31 milhões de cópias vendidas.

Confira os vídeos na íntegra, com direito a introduções de Punkey. A primeira traz Dale Crover, da banda Melvins, na bateria.

A segunda fita, cópia da que foi roubada, traz uma versão de Love Buzz, que, em 1988, se tornou o primeiro single do Nirvana.

A terceira fita é a primeira gravação do disco Bleach, lançado em 1989.

A última gravação é de faixas do Nevermind com o baterista Chad Channing, antes da entrada de Dave Ghrol.