Alternativas ecologicamente corretas para o glitter de Carnaval

O glitter já virou parte indissociável do Carnaval. Dos blocos de rua à avenida, os foliões usam e abusam dele para deixar o visual mais colorido e divertido. Porém, é preciso ficar atento com o produto usado para sair brilhando por aí. O glitter e a purpurina são feitos de microplástico, substância que não se decompõe no meio ambiente. Ao sair da folia e tomar banho, as partículas vão pelo ralo até chegar no oceano e, por serem muito pequenas, é praticamente impossível recolhê-las.

Preocupadas com o meio ambiente, algumas marcas lançaram alternativas ecologicamente corretas para o glitter.

SHOCK

Com pegada divertida, a marca de protetor solar lançou um gel de glitter nas cores prateado e dourado — o melhor é que o produto possui FPS 25. Ele é vegano, hipoalergênico e o brilho é feito de pó de mica, um mineral biodegradável. A embalagem com 100 mL custa 40 reais.

GLITRA

As sócias Maíra Inaê e Noemi Puig fundaram a Glitra após irem ao festival Burning Man e descobrirem que lá o glitter é proibido pelo impacto ambiental. Elas desenvolveram uma tecnologia para produzir a purpurina a partir de um filme à base de celulose de eucalipto renovável — e não plástico, como o convencional. O produto está disponível em quatro cores (turquesa, rosa, dourado e prata) e custa 45 reais a unidade a lata com 8 gramas ou 180 reais o kit com todas as tonalidades.

PURA

Feito a partir de algas e minerais o glitter da Pura é produzido artesanalmente, por isso, cada lote fica com tons diferentes. Suas partículas são maiores do que da purpurina tradicional, o que deixa o visual do folião único. Ele está disponível em duas versões, a em pasta, que tem quatro cores (azul, vermelha, branca e dourada) e custa 32 reais o pote com 30 mL, e a em flocos, que possui 18 tonalidades entre 10 e 16 reais. Por causa da procura, os produtos estão esgotados na loja online, mas ainda estão disponíveis para o Carnaval deste ano em pontos de venda físicos.

LUSH

100% vegetariana e livre de crueldade, a empresa de cosméticos inglesa possui algumas alternativas para bilhar no Carnaval sem poluir, já que todos os seus produtos são feitos de pó de mica. Para a folia, os indicados são as barras hidratantes corporais, que possuem duas versões, a Shimmy Shimmy, que ilumina e dá brilho ao corpo, e a Black Stockings, que também proporciona o bronze do verão sem os efeitos nocivos do sol. Ambas possuem 30 gramas e custam 52 reais, a Shimmy Shimmy, e a 74 reais a Black Stockings.

LOLA

Especializada em cabelos, a Lola Cosmetics lançou neste verão um gel hidratante pós sol que pode virar hit também no Carnaval. A geleia corporal Be(M)dita Praia possui partículas douradas, feitas de pó de mica, que dão o mesmo efeito que a purpurina tradicional. A embalagem de 200 mL custa 26 reais.