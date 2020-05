Aldir Blanc, compositor de ‘O Bêbado e a Equilibrista’, morre aos 73 anos

Aldir Blanc, que compôs ao lado de João Bosco a música O Bêbado e a Equilibrista, morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira, 4, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações do novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelo Hospital Pedro Ernesto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O artista foi levado no dia 10 de abril ao hospital Miguel Couto com infecção urinária e pneumonia. Seu quadro de saúde piorou no dia 15 e ele precisou ser internado na UTI. Desde o dia 20, ele estava internado na UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, onde seu quadro havia se estabilizado. Sem plano de saúde, a família do compositor chegou a criar uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para transferi-lo para um hospital particular. A esposa de Blanc, Mari, também foi diagnosticada com a doença e está internada na Casa de Saúde São João de Deus, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. O estado de saúde dela, no entanto, não é grave.

Aldir Blanc é um dos grandes compositores do MPB, autor de cerca de 500 canções, entre elas clássicos como O Mestre-sala dos Mares, De Frente Pro Crime, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá (escritas em parceria com João Bosco) e Resposta ao Tempo (com Cristóvão Bastos).

Na voz de Elis Regina, O Bêbado e a Equilibrista, gravado no LP Essa Mulher, de 1979, se tornou um hino informal sobre o declínio da ditadura militar no país, com versos em referência às esposas de dois opositores mortos pela repressão – Maria, de Manuel Fiel Filho, e Clarisse Herzog, de Vladimir Herzog. Outro trecho emblemático da canção dizia que o Brasil sonhava com a volta do irmão do Henfil, sobre Herbert José de Souza, o Betinho, exilado de 1971 a 1979.

João Marcelo Bôscoli, filho de Elis Regina, relembrou da parceria de Blanc com sua mãe. “Ela foi um dos compositores que ela mais gravou. Ele era um compositor recluso, mas era muito agradável. Ele me ligava uma vez por ano para conversar. Para mim, ele é um dos dez maiores letristas da música brasileira. A poesia dele é refinadíssima, sublime e pontuada por uma coisa inesperada, um palavrão. Ele era um cronista do dia a dia e trabalhava com coisas surreais, como o ‘bêbado trajando luto’ e a ‘tarde que cai feito um viaduto’. Do ponto de vista poético é lindo. A gente fica um pouca menor”.

Sua obra foi gravada em samba, choro, valsa, baião, bolero, fox e frevo por artistas como Clara Nunes, Chico Buarque, Elizeth Cardoso, Djavan, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Edu Lobo e Nana Caymmi, entre tantos outros. Suas letras falavam sobre situações de seu cotidiano e sua vida. Ele uniu com maestria elementos como o humor e a dor de cotovelo, a realidade e a imaginação.

Nascido no bairro do Estácio em 2 de setembro de 1946, o cantor morava na Muda, na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde vivia em reclusão. Em 1991 sofreu um acidente grave de carro que deixou sua perna esquerda quase sem movimento. Em 2010, descobriu que tinha diabetes tipo 2 e parou de consumir álcool.

Antes de seguir carreira na música, Blanc formou-se em medicina. A música, no entanto, falou mais alto e ele passou a dedicar-se às composições. Amante do Carnaval, era salgueirense e frequentava blocos como Simpatia É Quase Amor, ao qual batizou, e Nem Muda Nem Sai de Cima. Apaixonado por futebol, sua outra paixão era o time Vasco da Gama.

Aldir deixa a esposa Mari Lucia, quatro filhas, cinco netos e um bisneto. Do primeiro casamento vieram Mariana e Isabel e, do segundo, com Mari Lucia, nasceram Tatiana e Patrícia.

Ouça João Bosco interpretando O Bêbado e a Equilibrista:

No Twitter, as deputadas federais Jandira Feghali e Maria do Rosário, e a e-deputada estadual Manuela D’ávila foram as primeiras a postar notas de pesar.

Aldir Blanc se foi… Perdemos um lutador e um artista da liberdade, da poesia e do povo! Autor da letra de O Bêbado e o Equilibrista, canção que foi luz em meio às trevas da falta de liberdade. Que tristeza. 😢😢😢 Força para Mary, filhos e netos. Força para todos nós. 🌹 — Jandira Feghali (@jandira_feghali) May 4, 2020

Faleceu na madrugada um dos maiores compositores do Brasil. Aldir Blanc foi autor de sucessos como "Catavento e Girassol" e "O bêbado e a equilibrista", eternizada na voz de Elis. Sua obra nos inspira na luta pela liberdade. Nossa solidariedade à família, e aos amigos. pic.twitter.com/M9s95V6Usm Continua após a publicidade — Maria do Rosário (@mariadorosario) May 4, 2020

O Brasil perde Aldir Blanc, um dos seus maiores. Um abraço solidário para a família. — Manuela (@ManuelaDavila) May 4, 2020