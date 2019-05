Agnaldo Timóteo melhora e deve voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos

Internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA), Agnaldo Timóteo apresentou melhora e pode voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos nas próximas horas desta sexta-feira, 31, segundo boletim médico. “Agnaldo Timóteo continua evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, mantendo ainda critérios de gravidade. A expectativa da equipe médica é que, nas próximas horas, o paciente seja extubado. Ou seja, que volte a respirar sem ajuda de aparelhos”, diz a nota.

O estado de saúde do cantor se agravou no começo da semana. Nesta quinta-feira 30, porém, o hospital divulgou boletim em que afirmava que o cantor estava em coma induzido, mas apresentava melhora e estava sem febre.

O cantor está hospitalizado desde o último dia 20. Ele passou mal em Barreiras, no interior da Bahia, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).