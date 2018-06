A vida após a morte de Nara Almeida

Engenheiro de formação, Pedro Rocha ficou conhecido no Brasil todo como o namorado da modelo Nara Almeida. O rapaz natural de Valinhos, interior de São Paulo, permaneceu ao lado dela durante toda a batalha contra um câncer raro no estômago.

Ele se revezou com a sogra, Eva Maria, no hospital onde a menina passou seus últimos três meses de vida. “Não me considero herói ou anjo da guarda, fiz o que tinha de fazer”, diz ele. Rocha agora se vê em seu apartamento de Pinheiros, em São Paulo, apenas com a companhia da cachorrinha Lili. Nara vivia cercada de amigos e parentes, sobretudo durante o tratamento de câncer.

Uma semana após na morte da namorada, com quem se casou no começo do ano para dar acesso ao seu plano de saúde, ele tirou férias do trabalho. Vai tirar esse mês para pensar nos novos rumos que deve tomar. Seu plano é trabalhar como modelo e influenciador digital. “Eu recusei muitas propostas até aqui”, conta o rapaz, agora com 1,7 milhão de seguidores no Instagram. “A Nara apoiava essa minha decisão.”