Na cola da concorrente Netflix, a plataforma de streaming nacional Globoplay também ostenta em seu catálogo, além da programação da rede Globo, séries e filmes internacionais e produções exclusivas. VEJA listou cinco títulos disponíveis no canal que são viciantes e adequados para uma maratona em casa:

Killing Eve

Criada pela atriz Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), a série que vai do ritmo policial à comédia nonsense tem duas temporadas, ambas disponíveis no Globoplay. Na trama, a agente do MI5 Eve Polastri (Sandra Oh) tem um trabalho burocrático e monótono, até perceber conexões entre uma série de assassinatos e uma mulher misteriosa: Villanelle (Jodie Comer). Ela começa a perseguir a psicopata sedutora, até as duas ficarem obcecadas uma pela outra. Prepare-se para ver algumas das cenas mais absurdas da TV.

The Handmaid´s Tale

Inspirada na obra de Margaret Atwood, a série distópica tem três temporadas, as duas primeiras estão no catálogo do Globoplay. Na trama, o Congresso americano é fechado por um golpe, que transforma os Estados Unidos na República de Gilead — uma nação religiosa fundamentalista. June/Offred (interpretada por Elisabeth Moss) é feita de aia, mulheres usadas para reprodução. Ao longo da jornada, ela e outras aias vão passar por diferentes fases, de vítimas até membros da resistência.

The Good Doctor

Criada por David Shore, mesmo produtor de Dr. House, a série médica acompanha Shaun Murphy (Freddie Highmore), um brilhante jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant. Apesar das dificuldades causadas pelos distúrbios, ele encara o corrido e problemático dia a a dia da unidade cirúrgica de um hospital na cidade grande, e mostra todo seu brilhantismo em um roteiro que vai do drama ao humor.

Sessão de Terapia

Após hiato de cinco anos, a produção voltou para uma temporada especial feita exclusivamente para o Globoplay. Os episódios são dirigidos e estrelados por Selton Mello, que interpreta o psicoterapeuta Caio (no lugar de Theo, defendido por Zé Carlos Machado nas três temporadas anteriores, exibidas pelo canal GNT). O cerne da série é mostrar a vida conturbada de um psicólogo fora de seu consultório, e também nos atendimentos diários. Os variados pacientes e a presença de Morena Baccarin, atriz brasileira que mora e trabalha nos Estados Unidos, levam o programa a oferecer excelentes duelos de atuação e reflexões para quem gosta do tema.

Patrick Melrose

A série tragicômica de cinco episódios aborda os traumas na vida de um homem de uma família rica que fora abusado pelo pai quando criança. Os capítulos são dosados por humores distintos que mostram a infância de Melrose (interpretado por Benedict Cumberbatch), sua luta contra os vícios em drogas, e a tentativa de superar o passado e ele mesmo provar que pode ser um bom pai.