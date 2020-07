5 séries imperdíveis sobre a máfia para ver na Netflix e outros serviços

Assuntos relacionados à máfia sempre despertaram o interesse do público no cinema. É o que comprova o sucesso de filmes como O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, Os Intocáveis e Scarface. Nos últimos anos, o interesse pelos mafiosos migrou para as telas de TV, com Família Soprano e Boardwalk Empire à frente. Recentemente, novas séries têm surgido a cada dia. Confira a seguir cinco boas atrações em exibição nos canais de TV por assinatura e no streaming:

Narcos México

A história de Pablo Escobar na Colômbia, representado por Wagner Moura, ajudou a transformar a série Narcos em uma das atrações mais assistidas da Netflix. Após três temporadas, a série migrou para o México em 2018. Em fevereiro de 2020 estreou a segunda temporada de Narcos México, que mostra a ascensão dos barões da droga no país e a exportação do entorpecente para os Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Gomorra

Depois de ter transformado sua pesquisa sobre a máfia italiana da Camorra em um filme em 2008, o jornalista Roberto Saviano transportou para a TV a história do crime organizado dos subúrbios de Nápoles, na Itália. A quarta temporada, exibida entre março e maio de 2019, no canal Max, mostra os personagens centrais Genny e Patrizia tentando estabelecer um novo equilíbrio de poder.

Zero Zero Zero

O jornalista italiano Roberto Saviano, o mesmo de Gomorra, volta a falar sobre o crime organizado nesta série da Amazon Prime Video. Desta vez, ele revela uma intricada rede global que envolve os cartéis mexicanos, grupos paramilitares, companhias marítimas e a máfia calabresa ‘Ndrangheta. No enredo, um mega carregamento de drogas é enviado em um navio da família americana Lynwood, mas algo dá errado e os filhos, Emma e Chris, se veem sozinhos tentando cruzar por terra o Norte da África com a carga.

Continua após a publicidade

Godfather of Harlem

Baseado na história real de Ellsworth “Bumpy” Johnson, interpretado pelo premiado Forest Whitaker, a série acompanha a sua tentativa de recuperar os domínios no Harlem após deixar a prisão, em 1963, que caíram nas mãos do mafioso Vincent Gigante. Criada por Chris Brancato e Paul Eckstein, de Narcos, a série pode ser assistida no app da Fox e tbm no canal Fox Premium.

Peaky Blinders

A série conta a história de uma família gangster que se instalou em Birmingham, na Inglaterra, em 1919, logo após a I Guerra Mundial. Em sua quinta temporada, exibida na Netflix desde agosto de 2019, ela acompanha a família no ano de 1929, com o mundo à beira do Crash da bolsa de Nova York.