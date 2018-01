20 novos músicos que prometem para 2018, segundo o Google

O Google Play Música divulgou nesta quinta-feira uma lista de artistas que devem dar o que falar em 2018 no Brasil. É o segundo ano que o serviço de streaming faz a medição, filtrando as novidades da cena musical. Entre as apostas de 2017, estavam As Bahias e a Cozinha Mineira, Felipe Araújo, INKY e IZA. As informações foram combinadas entre as buscas na plataforma, visualizações no YouTube, discussões em redes sociais e pesquisas no próprio Google. O resultado é uma seleção de 15 músicos brasileiros e cinco internacionais.

Nacionais

Ana Gabriela

Aos 21 anos, essa paulista de São José dos Campos já tem 1,1 milhão de seguidores no YouTube. Ela começou publicando versões pop gravadas no celular, e um deles, Pra Você Dar o Nome, do 5 a Seco, já passou das 7,3 milhões de visualizações e rendeu convites para shows pelo país. Já Eu Era, de Marcos e Belutti, rendeu uma indicação ao Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Melhor Cover na Web.

Atitude 67

Direto do Mato Grosso do Sul, esses seis amigos dos tempos de colégio fazem sucesso cantando pagode com pitadas de rap. Empresariado pelo cantor Thiaguinho, ex-Exaltasamba, o grupo lançou dois EPs com quatro músicas cada, juntou tudo em um DVD e ganhou fãs como o craque Neymar e a atriz Fernanda Barbosa. O sucesso Cerveja de Garrafa já conta com 5,2 milhões de visualizações.

Class A

Nascido das batalhas de rima da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o trio faz rap com influências de funk, rock e pop. Eles começaram a se promover pela internet, investiram na produção de videoclipes com linguagem estilosa e acabaram fechando um contrato com uma grande gravadora para lançar o EP Sonhos e Pesadelos.

Cynthia Luz

Nascida em Minas Gerais, mudou-se para São José dos Campos, onde cresceu cantando em coral de igreja. A partir dos 15 anos, morando em São José do Rio Preto, se apresentava em festas e bares do interior paulista. Já em São Paulo, começou a entrar no universo do rap melódico, divulgando vídeos caseiros, que acabaram chamando a atenção do rapper Mc Froid, com quem passou a trabalhar.

DUX

Depois de embalar festas de Belo Horizonte durante a adolescência, o DJ mineiro se mudou para Londres, onde estudou na Point Blank Music School, especializada em música eletrônica. Lá, conheceu produtores de vários países e ganhou certo prestígio como residente da casa noturna Project, antes de se lançar em uma turnê pelo Japão. Hoje, aos 22 anos, mora no Rio de Janeiro e investe em projetos autorais, ao lado de nomes como Di Ferrero, do NX Zero, e da britânica Rae.

GAAB

Filho do sambista Rodriguinho, ex-Travessos, o funkeiro Gabriel (mais conhecido como GAAB) procura fugir do pancadão e se aproximar mais do rhythm and blues, com canções recheadas de romantismo. Em 2016, lançou-se com a banda Dinastia, mas tem aparecido mais agora, na carreira solo, e ano passado lançou o álbum Melhor Viagem.

Isadora Pompeo

Promessa do gospel de apenas 18 anos, a gaúcha tem conquistado fãs com seu visual folk e o violão. Os vídeos amadores de seus covers já são seguidos por 1,1 milhão de internautas. Logo, surgiu o convite de uma gravadora para lançar o primeiro álbum, Pra Te Contar os Meus Segredos.

Jão

De Araraquara, no interior paulista, o rapaz de 22 anos se lançou há um ano, publicando vídeos semanais no Facebook com versões de pegada romântica e mais dançante para sucessos do pop e do sertanejo, de Anitta à dupla Maiara e Maraisa. Em seguida, lançou também faixas autorais e prepara agora o lançamento de um EP.

Lauana Prado

Nascida em Goiânia, em 1990, a moça cresceu no Tocantins e começou a se enturmar no sertanejo aos 16 anos. Enquanto estudava publicidade em São Luís, no Maranhão, já tocava em bares e festas. Em 2014, arriscou a sorte em São Paulo, participando de concursos musicais na TV. Em 2016, firmou uma parceria com o músico e produtor Fernando Zor e lançou até uma websérie, chamada Descubra Lauana, para promover sua carreira.

Luedji Luna

A cantora baiana de 30 anos lançou no segundo semestre de 2017 seu álbum de estreia, Um Corpo no Mundo, com campanha de financiamento coletivo. Com uma voz marcante e influências do jazz e de ritmos africanos, é vista como um aposta da MPB. Criada no interior paulista, ela vive desde 2015 em São Paulo, onde se estabeleceu no circuito independente de bares e casas de espetáculos.

Luiza e Maurílio

Em 2017, a dupla maranhense lançou seu primeiro disco, um ao vivo, no início de 2017. Canções como Tô Bem e Pra Que Isso? acabaram atingindo até 10 milhões de visualizações no YouTube firmando os dois como novo sucesso sertanejo. O último single, Deixa a Menina, conta com a participação de Maiara e Maraísa e já passou os 6 milhões de views.

Mar Aberto

A carioca Gabriela Luz, de 22 anos, e o paulistano Thiago Mart, de 30, se classifica como indie pop, com um a pegada folk romântica forte. A voz suave dele a a rouquidão dele têm agradado aos internautas, que descobriram o duo nos vídeos bem produzidos que eles postavam no YouTube. Ano passado ainda lançaram o EP Acústico.

Melim

Abanda leva o nome da família do três irmãos, os gêmeos Diogo e Rodrigo, de 25 anos, e a caçula Gabi, de 23 anos. De Niterói, o trio apareceu primeiro em 2016, no reality SuperStar, do qual foi finalista. Na época, já tinham composições gravadas por Ivete Sangalo, Luan Santana e Sorriso Maroto. A canção Meu Abrigo é o carro-chefe do EP que eles lançaram em dezembro.

Sarah Beatriz

Com cerca de 310.000 seguidores no YouTube, a cantora gospel de apenas 19 anos lançou o álbum Basta Acreditar depois de chamar a atenção com covers gravados com o celular, na cozinha de sua casa. Um deles já ultrapassa o 1,2 milhão de visualizações. Outro sucesso é O Maior Vilão Sou Eu.

UM44K

Desde 2015, quando começaram a se promover na internet, a dupla Luan Otten e Saulo Poncio já foi gravada por artistas como Iza, Ludmila e MC Gui. Hoje, com quase um milhão de seguidores no YouTube, eles já emplacaram alguns sucessos, como 4 da Manhã e Você É. O single Isso É Ridículo já passou de 10 milhões de visualizações.

Internacionais

Greta Van Fleet

Criada em 2012, nos Estados Unidos, é formada por três irmãos, Josh, Jake e Sam Kiszka. O quarto elemento é o bateirista Danny Wagner. Eles se inspiram nos clássicos do Led Zeppelin e seu EP de estreia, Black Smoke Rising, recebeu vários elogios, abrindo caminho para a primeira turnê, atualmente em andamento.

LANY

Trio americano de indie pop com pegada dançante. Faixas como Super Far e ILYSB, do álbum de estreia, estão começando a fazer barulho na Europa e nos Estados Unidos. Um dos integrantes, o vocalista Paul Klein, é o atual namorado da cantora Dua Lipa.

Petit Biscuit

O álbum Presence, lançado no final de 2017, colocou os holofotes sobre este DJ e produtor francês, que nem completou 18 anos ainda. Fãs de música eletrônica vão curtir vocais picotados e o trabalho com violões e percussões.

PRETTYMUCH

Depois de lançar One Direction, Little Mix e Fifth Harmony, o produtor Simon Cowell tem mais uma boyband na manga. Depois de fazer sucesso nas redes com o o primeiro single, Would You Mind, o quinteto de Los Angeles já se apresentou no Teen Choice Awards.

Sigrid

Aos 21 anos, a norueguesa Fez sucesso com seu primeiro videoclipe, Don’t Kill My Vibe, que puxou seu EP na sequência. A próxima música, Strangers abre o caminho para seu aguardado primeiro álbum.