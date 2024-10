Universidade de Columbia abre bolsas integrais para brasileiras

Começaram nesta sexta-feira, 11, as inscrições para a sexta edição do Columbia Women’s Leadership Network no Brasil. A formação teve início em 2018, com o objetivo de colaborar para construção de lideranças mais justas, comprometidas com a promoção da equidade, com poder de comunicação e engajamento. Mais de 200 brasileiras já passaram por essa experiência. Todos os anos, a universidade busca mulheres com trajetórias relevantes, nos mais diversos segmentos, interessadas em participar da seleção. Desta vez, uma novidade: o Columbia Global Center, um dos onze centros globais da universidade, oferece seis bolsas para mulheres pretas e indígenas. O dinheiro veio de uma campanha digital com aporte de patrocinadores, que arrecadou o valor necessário para que essa gratuidade fosse possível. As inscrições vão até o próximo dia 27. Ao todo são 30 vagas, das quais apenas seis estão livres de ônus.

O subsídio inclui passagens de avião, alimentação e hospedagem em Nova York, entre outras despesas. O curso é direcionado para profissionais de nível médio-sênior, com o objetivo de desenvolver uma rede de mulheres que contribuirão para a transformação do Brasil. Geralmente a seleção faz um mix de alunas que venham da gestão pública, do setor privado e do terceiro setor, de diversas regiões.

O programa tem seis módulos, inclui treinamentos estratégicos, ações de networking, mesas redondas, seminários, gestão de projetos, sessões de mentoria e, por fim, um seminário de apresentação dos resultados dos Projetos Finais. Cinco módulos acontecem no Brasil e o último campus da Universidade da Columbia, em Nova York.

As regras

Serão selecionadas candidatas de diferentes setores e áreas de especialidade. O objetivo do comitê de seleção é constituir uma turma que, além de refletir diversidade de setores, jornadas profissionais e trajetórias pessoais, também represente a diversidade étnico-racial e regional do país. Na primeira etapa, cada candidata deverá submeter sua inscrição, acompanhada da documentação requerida.

Após o envio da documentação, o comitê de seleção do Columbia Women’s Leadership Network fará a triagem das candidaturas. As finalistas serão convidadas para uma entrevista online, que será gravada. Só depois disso o comitê decide quem serão as 30 participantes.

Para se candidatar, é necessário ler o edital e entrar no link da inscrição.