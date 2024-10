Saiba como acessar as notas do Enem dos Concursos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou na manhã desta terça-feira (08) os gabaritos finais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O concurso foi realizado no dia 18 de agosto em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Uma decisão da justiça do Distrito Federal no dia 3 de agosto determinou que os resultados da prova do bloco 4 do concurso não fossem divulgadas. Segundo uma participante do concurso em Recife (PE), um grupo de candidatos recebeu, por engano, o caderno de provas do turno da tarde durante o período da manhã. A informação foi confirmada pelo MGI. A divulgação das notas do bloco 4 ficarão suspensas até uma nova decisão da justiça.

Onde acessar o gabarito?

As notas podem ser conferidas no site do CNPU, da Fundação Cesgranrio, cpnu.cesgranrio.org.br/login. O participante deve fazer o login com a conta do gov.br e entrar na “área do Candidato”. O prazo para pedidos de revisão da prova discursiva vai até esta quarta-feira (09). A previsão de divulgação dos resultados finais é no dia 21 de novembro.