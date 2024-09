Programa da Embaixada Britânica que dá bolsas de mestrado está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de estudo da Embaixada Britânica, Chevening Scholarships. O projeto é voltado para estudantes que queiram cursar mestrado, com a duração de um ano, em uma universidade do Reino Unido. Ao final do processo, os selecionados têm suas passagens custeadas, assim como a anuidade e as taxas cobradas pela instituição de ensino, junto a um auxílio financeiro mensal para despesas pessoais. O prazo para as inscrições vai até o dia 5 de novembro.

Ao todo, o programa já concedeu cerca de 50 mil bolsas desse tipo em todo o mundo. Os inscritos passarão por duas fases, o que inclui o preenchimento de um formulário online com o curso de interesse e a documentação exigida, além de uma entrevista em inglês, que poderá ser realizada na própria embaixada, em consulados ou em outros locais, em todas as regiões do Brasil.

Na última edição do programa, em 2023, 50 brasileiros foram contemplados com bolsas desse tipo. “Queremos levar os futuros líderes e especialistas do Brasil para estudar no Reino Unido. Os candidatos devem demonstrar o impacto que irão causar”, diz Cristiane Lima, diretora do Chevening no país.

Para participar, contudo, é preciso atender a alguns critérios. Entre eles, ter ao menos dois anos de experiência profissional, o que inclui trabalho voluntário ou estágios. Os postulantes também devem ter em seus planos retornar ao país de origem ao fim do período da bolsa, para aplicar os conhecimentos adquiridos. As inscrições podem ser feitas no site oficial do programa: https://www.chevening.org