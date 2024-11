Lula posta dicas para alunos que fazem o Enem neste domingo

A primeira etapa para a prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) começa neste domingo, 3, quando 4,3 milhões de estudantes disputam mais de 13 mil vagas, oferecidas por 5 instituições públicas de ensino superior. É muita concorrência. As expectativas são grandes. Às vésperas do exame, até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou dicas importantes para a prova. Muitas delas conhecidas, mas que valem sempre ser lembradas, porque quando o nervosismo bate, a memória muitas vezes falha. Por isso, ter uma listinha à mão para checar detalhes burocráticos pode valer ouro. Então vamos às dicas de Lula:

Confira seu local de provas com antecedência

Fique atento ao horário: os portões fecham impreterivelmente às 13h. A prova começa 13h30

Não esqueça o documento oficial com foto

Leve caneta esferográfica com tinta preta e tubo transparente (por precaução, leve duas)

Não deixe para conhecer o local da prova no dia. Se não o fez ainda, segue aqui o passo a passo para descobrir onde será a sua prova. Se tiver oportunidade, vá até o endereço um dia antes, para aprender o caminho e, no dia da prova, o percurso não ser um problema. “Não dá chegar atrasado”, disse o presidente no Instagram.

A coordenação do evento ainda recomenda levar o cartão de inscrição do Enem, apesar de não ser obrigatório. Água e lanchinho estão liberados. Mas não exagere no farnel, para não perder muito tempo comendo. A prova é longa. Ela reúne 90 questões objetivas de linguagem e ciências humanas, além do tema para uma redação. Ao todo, o aluno tem 5 horas e 30 minutos. Os professores calculam 3 minutos para cada questão e 1 hora para a redação. E a dica é começar pelas áreas que o candidato domina mais. Se encontrar dificuldade em alguma delas, deixe-a para o final.

Continua após a publicidade

O mais importante, no entanto, é ter calma e controlar a ansiedade para conseguir o melhor desempenho possível. E, se não der certo este ano, não é o fim do mundo. Ano que vem tem mais. Boa sorte.

As faculdades que fazem parte do Sisu

O processo seletivo de 2024 para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), órgão que distribui as vagas para os candidatos selecionados, possui 5,1% das 264.360 vagas totais que existem no país. Participam do programa quatro instituições federais e uma estadual. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Ifsp) é a instituição paulista com o maior número de oportunidades, com 5.520 vagas. Na sequência, estão a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com 2.998, e a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), que oferecerá 2.917.